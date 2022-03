L'Era Glaciale - Scrat Tales, il trailer ufficiale dei nuovi corti in arrivo su Disney+

Non serve essere fan accaniti della serie di film de L'Era Glaciale per riconoscere subito lo scoiattolo dai denti a sciabola Scrat: ebbene, su Disney+ è in arrivo una serie composta da 6 corti animati a lui dedicata, dal titolo L'Era Glaciale - Scrat Tales. E' uscito oggi il trailer ufficiale!

In Scrat Tales vedremo l'omonimo scoiattolo alle prese con gli alti e bassi della paternità, nelle avventure che lo vedranno protagonista insieme all'adorabile e birichino Baby Scrat, tra momenti in cui il legame tra padre e figlio si rafforza e altri in cui i due lottano per impossessarsi della preziosissima ghianda.

Con la voce di Kari Wahlgren per Baby Scrat e il ritorno di Chris Wedge a dar voce a Scrat nella versione originale, la serie di corti animati L'Era Glaciale - Scrat Tales esordirà in streaming su Disney+ il prossimo 13 aprile.

La serie, annunciata da Disney+ con un poster più di un mese fa, è stata prodotta da Anthony Nisi, Robert L. Baird e Andrew Millstein e sarà composta da 6 cortometraggi animati di cui per ora sono noti i titoli in lingua originale: Nuts About You, LoFi Scrat Beats to Sleep/Chill to, X's and Uh-O's, Nutty Reflections, Teeter Toddler e infine Nut The End.

Scrat Tales debutterà a poche settimane di distanza dall'uscita del nuovo capitolo dell'Era Glaciale Le avventure di Buck, disponibile in streaming dal 25 marzo, un nuovo film con le esilaranti avventure dei mammiferi preistorici più amati dal pubblico, del quale potete leggere anche la nostra recensione de Le Avventure di Buck!