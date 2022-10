Knives Out: Glass Onion, nel nuovo poster il cast Netflix al completo!

L'attesa per Glass Onion, sequel di Knives Out: Cena con delitto, diventa sempre più spasmodica. Mentre continua la promozione del cast in giro per il mondo, Netflix ha pubblicato un nuovissimo poster del film in arrivo in anteprima nelle sale e poi successivamente in piattaforma il 23 dicembre.

Rian Johnson con Knives Out-Cena con delitto, riuscì nella grande rivoluzione di rendere nuovamente il genere giallo qualcosa di appetibile al grande pubblico. Dopo l'accordo per i sequel di Knives Out siglato nel 2021, è cominciata immediatamente la produzione di questo attesissimo secondo capitolo. Mentre la data della release cinematografica si avvicina sempre di più, Netflix ha pubblicato un nuovissimo poster.

Nell'immagine ci vengono mostrati tutti quelli che saranno i personaggi principali (e i sospettati) della nuova indagine di Benoit Blanc. Daniel Craig ritorna a vestire i panni del singolare detective dopo il successo di No Time To Die nel quale ha interpretato per l'ultima volta 007. Glass Onion ci è stato presentato dallo stesso regista come un film pieno di sorprese che sarà capace di colpire il pubblico.

In occasione della promozione di Glass Onion, Rian Johson ha svelato un altro mistero che girava intorno alla pellicola. Il regista ha infatti dichiarato che nella saga il personaggio di Benoit Blanc è gay. Nella pellicola, con molta probabilità, potremmo avere anche un cameo del compagno del detective. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!