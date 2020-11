Glee, Amber Riley protagonista di una nuova musical comedy: tutti i dettagli

La star di Glee Amber Riley è pronta a tornare in TV come protagonista di una nuova musical comedy targata NBC. Secondo quanto riportato da Deadline, lo show è intitolato Dream ed è sviluppato da Lisa Muse Bryant (Black-ish) e Neil Meron per Universal Television.

Scritta dalla Bryant (che fa anche da showrunner), la serie segue le vicende di un'ex ragazza madre di nome Dream Morgan che, dopo che il figlio si laurea al college, decide di dare una svolta alla sua vita per perseguire il sogno di diventare una cantante.

La Bryant è accreditata come produttrice esecutiva insieme a Meron e il suo partner di produzione Mark Nicholson, mentre la Riley figura come co-produttrice esectuvia.

Dopo il successo ottenuto con Glee, l'attrice è apparsa nel film Inganni Online al fianco di Tiffany Haddish e Whoopi Goldberg e nello speciale televisivo The Little Mermaid Live! targato ABC. Ha inoltre ottenuto il Laurence Olivier Award per la migliore attrice in un musical grazie alla sua performance nei panni di Effie White nel revival di West End uscito nel 2016. Più di recente, l'attrice ha pubblicato il suo primo EP da cantante, "Riley".

Lo scorso agosto, la Riley ha condiviso un toccante tributo per la scomparsa Naya Rivera.