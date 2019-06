Glee: il cast si riunisce e canta 'Shallow' al karaoke

Due notti fa parte del cast della serie Glee si è riunito ed ha avuto modo di cantare una versione karaoke di Shallow, celebre brano tratto dalla colonna sonora di A Star Is Born e premiato con il Premio Oscar all'ultima edizione.

L'occasione è stata immortalata attraverso vari scatti e instagram stories pubblicate poi dall'attore Harry Shum Jr. e da Kevin McHale, che le hanno diffuse sui rispettivi account ufficiali. La reunion ha compreso la presenza di Darren Criss, Chord Overstreet, Diana Agron, Amber Riley, Jenna Ushkowitz e dei già citati Harry Shum Jr. e Kevin McHale.

Nella didascalia della stessa foto, ma stavolta sfocatissima, del gruppo, Shum Jr. ha commentato con ironia: "La miglior foto che ci siamo mai fatti", mentre McHale ha pubblicato entrambe le immagini in una slide con la didascalia: "Aspettative contro realtà".

Non si tratta della prima reunion avvenuta per il cast di Glee, conclusasi con la sua sesta stagione nel 2015; lo scorso marzo, Riley, Shum Jr., e Becca Tobin hanno sfidato gli ex-compagni di avventure McHale, Ushkowitz e Heather Morris nel corso di un'apparizione allo show Drop the Mic. Inoltre, in precedenza Matthew Morrison, noto per aver intepretato il professore di spagnolo Will Schuester, aveva preso parte ad una vera e propria GLEE-Union con alcuni degli attori del cast originale.

Diversi mesi fa, invece, l'attrice Jane Lynch ha confessato di desiderare molto un possibile arrivo di un reboot della serie: "Glee è stata un'esperienza unica, una combinazione vincente di tanti elementi che hanno preso forma sul piccolo schermo. Penso che dovrebbero rifare tutto dall'inizio, magari andando in una nuova scuola e con nuovi ragazzi e un nuovo allenatore".