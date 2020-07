Glee, Chris Colfer ricorda Naya Rivera:'Mi ha fatto sentire protetto'

Chris Colfer ha dedicato un tributo molto commovente alla collega Naya Rivera, scomparsa qualche giorno fa nelle acque del lago Piru, in California, durante una gita in barca con il figlioletto di 4 anni. Con un messaggio pubblicato da Variety, Chris Colfer ha ricordato la co-star nella serie, dove Colfer ha interpretato Kurt Hummel.

Colfer ricorda Naya Rivera come 'la bella sorella maggiore dalla quale ti rechi per avere un consiglio, per sfogarti o per avere un'intensa interpretazione sugli ultimi pettegolezzi', aggiungendo che solo essere in presenza di Naya 'ti faceva sentire protetto'.

L'attore ha elogiato 'l'eroico e rivoluzionario ritratto' di Santana Lopez in Glee, scrivendo come il personaggio sia stato 'un'ispirazione per milioni di giovani in tutto il mondo, specialmente nella comunità LGBTQIA'.



Le parole di Chris Colfer trasmettono un affetto evidente nei confronti di Naya Rivera:"Come amica, potevi parlarle di qualsiasi cosa. [...] Non ha mai avuto paura di opporsi all'autorità, ha sempre denunciato i maltrattamenti quando li vedeva e ti diceva sempre la verità, anche quando era difficile sentirla".

Un vuoto incolmabile per Chris Colfer:"Avere un'amica come lei, anche se per poco, è stata una benedizione oltre ogni immaginazione. Si tratta di un brillante esempio dell'impatto che una persona può avere quando si vive senza paura. La sua perdita è un tragico promemoria per celebrare ogni momento possibile con le persone che amiamo perché l'unica cosa che sappiamo per certo sulla vita è quanto possa essere fragile. Per citare Naya stessa 'Non importa l'anno, le circostanze o le lotte, ogni giorno in cui sei vivo è una benedizione. Sfrutta al meglio oggi e ogni giorno che ti viene donato. Il domani non è promesso'" ha concluso l'attore.

Anche Grant Gustin ha ricordato Naya Rivera e negli ultimi giorni Ryan Murphy e gli autori di Glee hanno assicurato che si prenderanno cura del figlio dell'attrice.