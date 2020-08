Glee: il commovente tributo di Amber Riley a Naya Rivera

Dopo il toccante tributo a Naya Rivera fatto da Heater Morrs, interprete di Brittany Pierce in Glee, arriva anche il ricordo commosso di Amber Riley, che poche ore fa si è esibita al Jimmy Kimmel Live! in onore dell'amica scomparsa.

Nel player in altro troverete l'intera esibizione, introdotta dall'ospite Lil Rel Howery con le seguenti parole: "Sono passati solo pochi giorni da quando entrambi abbiamo perso un'amica fantastica in un tragico incidente, sentiremo la sua mancanza per sempre. [Amber Riley] E' qui per rendere omaggio alla nostra cara amica Naya Rivera".

Il brano cantato dall'attrice s'intitola A Moment e farà parte del prossimo LP della Riley in uscita nelle prossime settimane. Pochi minuti dopo la sua esibizione, visibilmente sentita, la cantante ha twittato questo messaggio sui suoi social: "Non ho resistito più di 15 secondi senza scoppiare a piangere. Ti voglio bene Naya, eri un angelo, riposa in pace".

Anche la famiglia ha ringraziato per l'affetto dimostrato dai fan e dai colleghi verso la loro cara scomparsa: "Siamo grati per le preghiere e l'amore che avete dimostrato per Naya, Josey e la nostra famiglia nell'ultima settimana. Mentre piangiamo la perdita della nostra amata, abbiamo la fortuna di vedere onorati il suo talento e il suo spirito magnetico. Naya aveva un talento straordinario, ma era un'ancora più grande, madre, figlia e sorella".