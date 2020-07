Glee, il commovente tributo della sorella di Naya Rivera: 'Il mio mondo è distrutto'

La notizia della scomparsa di Naya Rivera ha sconvolto tutti. La giovane attrice di Glee èmorta per annegamento accidentale a seguito di un tuffo nel Lago Piru, dove trascorreva qualche momento di relax con il figlioletto di appena 4 anni avuto da un precedente matrimonio. La sorella quindi ha deciso di ricordarla con un post su Instagram.

Il commovente tributo alla star condiviso da Nickayla recita:

"Sorella, non ci sono parole per descrivere il mio amore per te.

Fianco a fianco o a miglia di distanza, la nostra connessione è infinita. Il nostro legame è indistruttibile. Eravamo così diverse, ma allo stesso tempo così uguali. Lo yin al mio yang. Non avrei mai potuto immaginare che perdendoti, avrei trovato così tanto di te in me stessa. ⁣Non ho mai conosciuto una vita senza di te e non riesco ancora ad immaginarla. Il mio mondo è distrutto. Ma sento tutto, tutto ciò che eravamo, siamo ancora. Ti guarderò sempre con gli stessi occhi come facevo da giovane.

Mia shmaya, ti amerò per l'eternità e mi manchi ogni secondo della mia vita."

L'attrice che voleva godersi qualche attimo di spensieratezza con il suo figlioletto, aveva noleggiato una piccola imbarcazione per spingersi al largo del lago dove Naya ha perso accidentalmente la vita. Non ci sono davvero parole per descrivere un un dolore tanto grande ma, in molti stanno provando a renderle omaggio.

Il cast di Glee si è riunito con la famiglia della Rivera proprio sul luogo della sua morte mentre Demi Lovato ha detto che Naya ha ispirato molte donne.