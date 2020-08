Glee, ecco il commovente video di Heather Morris in memoria di Naya Rivera

Circa un mese fa il mondo di Glee è stato sconvolto dalla notizia della scomparsa di Naya Rivera morta per annegamento a soli 33 anni nel Lago Piru. Heather Morris ha deciso di creare un commovente video in suo ricordo grazie anche al supporto ricevuto dai fan della serie.

L'interprete di Brittany S. Pierce, la fidanzata del personaggio di Santana Lopez, ha trattenuto a stento le lacrime per annunciare sui social un tributo tanto significativo, e ha rivelato tutto il suo affetto per l'attrice prematuramente scomparsa che, ha avuto un forte impatto sulla sua vita e su quella di tutti gli appassionati di Glee.

"Ho sentito un bisogno davvero profondo di connettermi a tutti voi in questo momento", ha detto Morris, "Perché so quanto fosse importante la nostra relazione per tutti voi. So che molti di voi si sentono molto persi e e sono profondamente sconvolti da quello che è successo, forse un po' confusi. Ed è del tutto normale. Ma sentivo di dove far qualcosa per voi ragazzi perché, penso che i fan abbiano avuto un enorme impatto sulla nostra trama, e voglio ringraziarvi tutti per essere stati così appassionati e così solidali verso Santana e Brittany, perchè senza di voi nulla di quello che abbiamo visto sarebbe esistito."

Questo è solo uno dei tanti tributi in memoria di Naya Rivera. Poco tempo fa avevamo assistito anche allo struggente ricordo di Demi Lovato che aveva elogiato il grande lavoro fatto dall'attrice in sostegno degli emarginati. Secondo l'autopsia Naya non si sarebbe suicidata ma, avrebbe messo in salvo il figlioletto di soli 4 anni prima di essere travolta da quelle acque che le hanno negato la vita.