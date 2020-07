Glee: anche Grant Gustin ha voluto ricordare l'attrice scomparsa Naya Rivera

Dopo la conferma della morte di Naya Rivera sono state molte le iniziative e le dediche scritte dai suoi colleghi di Glee. Anche Grant Gustin, ha voluto ricordare l'attrice, condividendo un messaggio sulla sua pagina Instagram.

L'attore protagonista di The Flash ha condiviso una foto che ritrae Naya Rivera insieme al figlio, accompagnandola con queste parole: "È stata una perdita che nessuno si sarebbe mai immaginato. Come hanno già detto in molti, Naya era fantastica. Ero quasi intimidito dalla sua presenza e dal talento che portava sul set, ma lei mi trattava sempre in modo gentile e mi aveva accettato subito. Molti dei miei ricordi che riguardano Glee sono insieme a Naya, era una persona speciale".

Continua poi: "Mi si spezza il cuore a pensare alla sua famiglia e ai suoi amici, la ricorderò sempre come una ragazza forte, compassionevole e di talento, come lo è stata nei miei confronti nel breve tempo in cui ho lavorato con lei". Questo non è l'unico omaggio dedicato all'interprete di Santana Lopez, dopo l'incidente, avvenuto al largo del lago Piru, che ha provocato la sua morte: gli autori di Glee hanno deciso di creare un fondo per il figlio di Naya, che sarà usato per finanziare i suoi studi al college.