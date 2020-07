Glee: Heather Morris ricorda Naya Rivera con un toccante video

La tragedia della scomparsa di Naya Rivera ha colpito tutto il mondo dello spettacolo e, soprattutto, il cast di Glee che per ani aveva condiviso lacrime e sorrisi con l'attrice e cantante. Chi le è stata molto vicina sul set è Heather Morris, nello show migliore amica e in seguito moglie.

I personaggi di Santana Lopez e Brittany S. Pierce avevano infatti stretto amicizia grazie al gruppo di cheerleading e canoro del liceo McKinley, ma ben presto il loro legame si era trasformato in qualcosa di più.Ben presto le due cantanti fanno infatti coppia fissa e nella sesta ed ultima stagione convolano addirittura a nozze.

Nelle ultime ore la Morris ha condiviso un video di lei che balla sulle note di Radio Silence, brano inciso dalla Rivera nel 2019:

"Voglio condividere con tutti voi qualcosa di molto personale..." ha scritto la star. "Il lutto ha un aspetto molto diverso per tutti, ma una cosa è certa: è difficile provare gioia o tenersi occupati quando si è in lutto e si sente di non stare onorando una persona, come se la si stesse dimenticando. Taylor Hubbell [il marito, ndr.] mi ha ricordato che onorare qualcuno significa godere della vita anche per lui. Sono arrivata ad un milione di follower in queste ultime settimane e all'inizio ero risentita perché sono arrivati a causa di una tragedia, ma dopo averci pensato su mi sono resa conto che tutti voi mi avete circondata di amore e sostegno. In voi vedo degli angeli che mi avvolgono con le loro ali. Oggi festeggio questo milione dedicandolo a Naya Rivera, alla sua musica e alla sua voce che sarà per sempre la mia preferita".

Il toccante messaggio è stato inondato di commenti e like e arriva poche ore dopo lo struggente addio di Chris Colfer, mentre l'intero cast di Glee si è offerto di prendersi cura del figlio della Rivera, che, lo ricordiamo, era con lei al momento della scomparsa.