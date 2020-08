Glee, l'interprete di Tina annucia il suo fidanzamento ufficiale

L'attrice e produttrice di Broadway Jenna Ushkowitz, soprattutto nota ai fan delle serie tv per il suo ruolo di Tina Cohen-Chang in Glee, ha annunciato via Instagram il suo fidanzamento ufficiale con l'attuale ragazzo David Stanley, condividendo via social una dolcissima foto di loro due in compagnia del loro tenerissimo cagnolino.

La didascalia è semplice e diretta: "Sì, un milione di volte sì", ovviamente in risposta alla fatidica domanda "vuoi sposarmi?", che corona dopo anni di convivenza o rapporto di coppia il sogno di un futuro insieme, aprendo ufficialmente le porta al matrimonio.



Stando ai siti di gossip americani, la coppia è insieme dal 2018, mentre il cane Franchie è diventato talmente una star nel corso degli ultimi anni da avere una sua pagina Instagram personale - ovviamente gestita dai padroni umani. La Ushkowitz si è recentemente riunita con i suoi ex-compagni di Glee nel rendere omaggio alla compianta Naya Rivera, tragicamente scomparsa il mese scorso durante una gita sul Lago con il figlio.



Dopo un triste motivo per esporsi via Instagram, alla fine qualcosa di buono, il coronamento di un rapporto e di un amore, con la speranza di tornare presto a lavorare nella sua amatissima Broadway, davanti a un pubblico entusiasta, vicini, innamorati dello spettacolo.