Glee, Jenna Ushkowitz si sposa, ecco la foto dell'anello: 'Sì, un milione di volte sì'

L'interprete di Tina Cohen-Chang in Glee ha voluto annunciare il suo matrimonio ai followers attraverso una foto in cui appare insieme ai suoi beni più preziosi: il suo fedele cagnolino, uno sfarzoso anello... e sì, c'è anche il futuro marito.

"Sì, un milione di volte sì", ha risposto quando David Stanely le ha posto il fatidico quesito, fonte di tanta gioia. La coppia si è formata nel 2018 e a quanto pare ha ora deciso di fare il grande passo, annunciando l'evento pubblicamente. Non poteva mancare il cane Frenchie, diventata una star di Instagram con un account personale molto seguito, e di sicuro la foto avrà fatto felici i fan di Glee.

Purtroppo Jenna ha dovuto fare i conti anche con un grande dispiacere che ha sconvolto la sua vita, in seguito alla scomparsa della collega Naya Rivera: "Non ci sono parole eppure ci sarebbero molte cose che vorrei dire. Naya, eri una forza della natura e chi ti stava accanto lo sapeva bene, poiché avvertiva la luce e la giogia che emanavi quando entravi in una stanza. Brillavi sul palco e sullo schermo, ed eri piena di amore nella vita privata. Sono stata fortunata a condividere con te così tante risate, così tanti segreti e così tanti martini. Non ci posso credere, ho sempre dato per scontato che saresti sempre stata qui".

Inseguito alla morte della giovane attrice, avvenuta per annegamento, anche la sorella Nickayla Rivera ha pubblicato un tributo. Speriamo che tutti riescano a lasciarsi alle spalle questa tragedia, ricordando l'interprete per il bene che ha fatto: se non altro il matrimonio di Jenna Ushkowitz sarà un lieto evento e una necessaria fonte di distrazione.

