Glee: Lea Michele risponde alle accuse di razzismo: 'Mi scuso per il dolore causato'

Sebbene l'intento di Lea Michele fosse quello di supportare il movimento Black Lives Matter, in realtà il suo tweet è servito più che altro a trasformarla nel lupo cattivo della situazione: Samantha Welles le ha risposto dandole dell'ipocrita per il modo in cui l'aveva trattata sul set di Glee.

Welles, attrice di colore, l'ha infatti accusata di aver reso la sua prima esperienza su di un set importante un "vero e proprio inferno", e per questo l'interprete di Rachel Berry ha voluto pubblicare le scuse per l'accaduto su Instagram:

"Una delle lezioni più importanti che ho imparato nelle ultime settimana è che abbiamo bisogno di prenderci tempo per ascoltare ed imparare a comprendere il punto di vista degli altri , renderci conto del ruolo che possiamo giocare e di ciò che possiamo fare per aiutare a svelare le ingiustizie che gli altri affrontano. Quando ho postato quel tweet, l'altro giorno, era mia intenzione dimostrare il mio supporto per i nostri amici, per i vicini, e per le comunità di colore durante questo difficile periodo, ma le risposte che ho ricevuto mi hanno anche permesso di concentrarmi su come il mio comportamento è stato percepito dai miei colleghi nel cast. Sebbene non ricordi di aver mai pronunciato quelle frasi e di aver mai giudicato gli altri a seconda della loro provenienza o del loro colore della pelle, non è questo il punto: ciò che importa è che mi sono chiaramente comportata in un modo che ha offeso altre persone".

Sebbene non si dichiari al cento per cento colpevole, Michele ha ammesso che il proprio comportamento potrebbe essere stato percepito come offensivo: "Mi scuso per il mio comportamento e per il dolore che ho arrecato". Ha concluso ribadendo le sue scuse e promettendo di far tesoro della lezione imparata, anche per poter essere il modello perfetto per il bambino che sta aspettando. Il cast di Glee si era riunito nel 2019 e speriamo che le ex colleghe riescano a risolvere la loro disputa e chissà, magari a tornare insieme in una nuova serie tv prima o poi.