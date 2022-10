Glee, tutti i retroscena nella nuova docuserie targata Discovery+

La docuserie di Ample Entertainment svelerà tutti i segreti e le storie inedite della serie televisiva musicale Glee. Ad un anno dalla scomparsa prematura dell'attrice Naya Rivera, i fan e le star di glee le hanno reso omaggio tramite i profili social ed ora un nuovo progetto interessa la serie.

La serie affronterà, tra i vari argomenti, anche le faide nate sul set tra colleghi e che hanno visto come protagonista soprattutto l'attrice Lea Michele, autodefinitasi ''inutilmente complicata''. La stessa che si è dovuta difendere poi dal bullismo che l'intero cast della serie le ha riversato addosso riguardo il suo presunto analfabetismo: "È davvero triste. Penso di frequente che se fossi stata un uomo tutto ciò non sarebbe successo. Dopo essermi presentata tutti i giorni sul set di Glee conoscendo a perfezione la parte come possono pensare che io non sappia leggere?, ha dichiarato in un'intervista.

Non potrà mancare il ricordo della morte, avvenuta nel 2020, della già citata Naya Rivera e di Cory Monteith (morto nel 2013) e delle accuse di possesso di materiale pedopornografico e il conseguente suicidio di Mark Salling.

Non si conosce né il titolo né la data di uscita, ma di materiale sul quale lavorare sembra essercene davvero tanto per Discovery. La serie statunitense ha conosciuto un enorme successo nel corso degli anni e dal 2009 fino al 2015 ha portato i suoi giovani protagonisti a diventare delle star mondiali, famose in tutto il mondo. Ora non resta che attendere per conoscere tutto, ma proprio tutto sul teen drama musicale più famoso degli Stati Uniti.