Glee, Ryan Murphy: 'Oggi non tornerei in onda dopo la morte di Cory Monteith'

Nel corso di una puntata del podcast And That’s What You Really Missed, Ryan Murphy è tornato a parlare di uno dei suoi prodotti di maggior successo sul piccolo schermo: Glee. Mentre è ancora sulla cresta dell'onda, grazie al successo di The Watcher e soprattutto di Dahmer con Evan Peters, Murphy ha anche ricordato il compianto Cory Monteith.

"Se dovessi rifarlo, avrei scelto di fermarci per molto tempo e probabilmente non saremmo più tornati", ha detto Murphy nel corso del podcast. Il creatore dello show ha dichiarato anche che se si dovesse trovare ora in una situazione simile, "direi: 'È la fine'. Perché non ci si può davvero riprendere da una cosa del genere", ha aggiunto. "Non è stata una morte normale, dove c'è qualcuno che è malato e lo si può vedere. È successo rapidamente, senza alcun preavviso".

Monteith è morto nel 2013 a causa di un mix di eroina e alcol. Glee ha reso omaggio alla sua star nell'episodio "The Quarterback" della quinta stagione, in cui il personaggio che interpretava, Finn, muore. Lo show sarebbe andato avanti per altri 30 episodi (e due stagioni) senza Monteith. Glee si è poi concluso definitivamente con la sesta stagione nel 2015.

In generale, pare che il clima sul set di Glee non fosse così salutare. Lea Michele ha di recente parlato delle accuse bullismo nei suoi confronti ma ha anche accusato il cast di Glee a sua volta, quando si sarebbero presi gioco di lei per il suo comportamento: Lea Michele ha confessato che le accuse mosse nei suoi confronti l'hanno motivata a riflettere intensamente sul suo operato, adducendo come parziale motivazione una mania di perfezionismo che l'attrice sostiene di aver acquisito sin dal debutto a Broadway in giovanissima età.

Sulle accuse di analfabetismo, Michele ha risposto: "È davvero triste. Penso di frequente che se fossi stata un uomo tutto ciò non sarebbe successo. Dopo essermi presentata tutti i giorni sul set di Glee conoscendo a perfezione la parte come possono pensare che io non sappia leggere?".