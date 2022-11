Glee, Ryan Murphy rivela: ''Justin Timberlake prima scelta per il Prof. Will Schuester''

Potremo nuovamente immergerci nel mondo di Glee grazie alla nuova docuserie targata Disney+ già annunciata qualche settimana fa. Della serie televisiva è tornato a parlare il creatore Ryan Murphy, che ha svelato un dettaglio interessante sul Professor Will Schuester!

L'enorme successo che ha investito Glee tra il 2009 ed il 2015 l'ha resa una delle serie di maggior successo di questi ultimi anni, portando i suoi giovani protagonisti a diventare star mondiali, famose in tutto il mondo. Tra i vari personaggi che hanno camminato tra i corridoi del William McKinley High School c'è stato anche l'insegnante di spagnolo Will Schuester, la mente dietro la nascita del Glee, gruppo di ballo e canto della scuola.

Nel pensare e nello scrivere il personaggio, all'inizio, i creatori avevano in mente non il volto di Matthew Morrison, bensì quello di Justin Timberlake ed un professore assai diverso da quello portano in scena. Volevano infatti che Schuester fosse un tossicodipendente e assiduo consumatore di metanfetamine: "Nel pilot il signor Schue è stato scritto per Justin Timberlake", ha dichiarato Murphy aggiungendo: "Si trattava di una sorta di Election, ma nella versione NC-17 del coro, con un protagonista insolito che si stava sgretolando. In generale mi ha sempre convinto l'idea di incentrare la storia su un branco di liceali. Alla gente piace seguire personaggi alla presa con le prime esperienze".

Per chi volesse rivedere le puntate della serie, da qualche tempo Glee è presente nel catalogo Amazon Prime Video.