Glee, un utente di Tik Tok svela un inquietante segreto sulla serie

Dopo le accuse mosse a Lea Michele, Glee torna alla ribalta per una scoperta alquanto inquietante fatta da un utente del noto social network cinese TiK Tok.

Circa una settimana fa, l'utente di @kellysipos ha notato appunto qualcosa di veramente raccapricciante in una scena di Glee, ovvero l'utilizzo di manichini tra il pubblico della serie.

"Guardando con attenzione ho notato che ci sono manichini tra la folla", ha detto l'utente TikTok nella clip, sottolineando diverse bambole fittizie individuate in tutto il pubblico nella scena specifica. "È un manichino, è un manichino, quelli sono tutti manichini".

Il video di TikTok mostra i vari manichini seduti completamente immobili accanto alle comparse reali che applaudivano e incoraggiavano il Glee Club. "Mi sento come se fossi nella casa di cera, amico", ha detto l'utente di TikTok alla fine del video.

La scena in questione dovrebbe appartenere all'ottavo episodio della quarta stagione della serie "Ringraziamento". Molti fan hanno commentato il video ironicamente, affermando che i manichini erano dovuti al budget ridotto della serie, in quanto tutti i soldi erano stati spesi in prodotti di hairstyling per Mr Shuester. Un altro utente ha detto che i manichini sarebbero stati utilizzati per rimpiazzare coloro i quali avevano abbandonato la serie a causa della Michele.

Intanto pare che nessuno voglia accettare le sue giustificazioni. Infatti di recente Samantha Ware di Glee ha rispedito al mittente le scusa di Lea Michele, sostenendo che non avrebbe imparato nulla in questi anni. Chissà come finirà questa triste storia.