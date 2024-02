Glen Powell, la star di Top Gun e Tutti Tranne Te sarà Eli Manning nella nuova serie tv

Dopo Top Gun: Maverick e in attesa di Twisters, continua la scalata verso la definitiva consacrazione di Glenn Powell, che si prepara a entrare nei panni di Eli Manning e del personaggio creato dallo sportivo per uno sketch della ESPN. Hulu ha infatti annunciato la partecipazione dell’attore nella serie dedicata alla figura di Chad Powers.

Dopo aver mostrato la foto di un Glen Powell completamente nudo nel dietro le quinte di Tutti Tranne Te, torniamo a parlare dell’attore texano per riportare la notizia che l’interprete abbia ottenuto il ruolo di Chad Powers, aka Eli Manning, in una prossima produzione relativa al personaggio immaginario.

Partiamo dall’inizio: nel 2022, Eli Manning, ex campione dell’NFL, ha dato vita, insieme al canale sportivo statunitense, a questo atleta immaginario che nel 2022 ha preso parte a una sessione di reclutamento per giocare nell’università di Penn State.

Il due volte campione del Super Bowl si è truccato rendendosi irriconoscibile per partecipare ai test, diventando immediatamente virale grazie all’idea. Lo stesso Manning ha parlato di quanto i fan siano rimasti impressionati da Chad: “L’amore per Chad Powers mi ha sorpreso in modo spettacolare. Ho giocato 16 anni nella NFL, ma ora, quando sono in un ristorante o cammino in un aeroporto, non è raro che i fan gridino: ‘Ehi, Chad!’. Sono entusiasta di collaborare con i miei amici Glen Powell, Michael Waldron e Omaha Productions per raccontare la storia di Chad Powers e capire cosa farà in futuro”.

La serie dovrebbe esere co-sceneggiata e prodotta da Michael Waldron e trasformerà il racconto dell’atleta per renderlo più adatto al media seriale televisivo: “Quando un comportamento scorretto fa saltare la carriera universitaria del talentuoso quarterback Russ Holliday, questi si traveste e si presente in una squadra di football in difficoltà nelle vesti dell’affidabile Chad Powers”.

In attesa di scoprire qualcosa di più dello shoe che in qualche modo segue la rotta già tracciata da Uncle Drew, vi lasciamo a un’anticipazione di Twisters, prossimo progetto cinematografico di Glen Powell.