Gli eroi di Legends of Tomorrow in un nuovo trailer, in cui salvano...Barack Obama?

Il prossimo episodio della terza serie disarà incentrato sulla figura di un giovane, ancora preso dagli studi al college. Come se la caverà lo sbarbato futuro presidente?

Legends of Tomorrow sta per vedere l'uscita del 17esimo episodio della sua terza stagione, nel quale comparirà un giovanissimo e sbarbato Barack Obama, l'ex presidente degli Stati Uniti d'America, alle prese con gli studi al college. La serie TV è conosciuta per la tendenza ad ospitare diversi cameo nei suoi episodi, e non sono personaggi della DC come John Constantine e Jonah Hex, ma anche celebrità come Elvis Presley; ora toccherà alla leggenda dello sci-fi John Noble, che apparirà nel prossimo episodio dello show intitolato "Guest Starring John Noble" ed interpreterà sé stesso.

La notizia del cameo di Obama era già nell'aria da un po' di tempo, ed ora trova la sua conferma: nel prossimo episodio l'ex presidente dovrà vedersela non solo con le sfide proposte dall'Occidental College, ma anche con l'enorme ed adirato scimmione Gorilla Grodd. Secondo voi come se la caverà Obama? Non ci resta che scoprirlo nella prossima puntata di Legends of Tomorrow, che andrà in onda il 2 aprile sull'emittente televisiva americana The CW.

A proposito di Barack Obama, avete letto i rumor secondo i quali l'ex presidente starebbe negoziando con Netflix l'arrivo di uno show piuttosto particolare, a carattere politico?