Gli interpreti di Hawk e Dove sperano in un crossover tra Titans e l'Arrowverse

Sebbene distribuiti con mezzi diversi, l’Arrowverse del canale televisivo The CW e Titans della piattaforma di streaming DC Universe appartengono pur sempre alla medesima casa editrice di fumetti, quella della DC Comics. Durante una live stream gli interpreti di Hawk e Dove nello show sui Giovani Titani hanno discusso del possibile crossover.

Alan Ritchson e Minka Kelly sono stati i protagonisti dell’ultimo episodio caricato sul servizio streaming della DC, una puntata dedicata interamente alle origini della storia sui due supereroi. Nel corso di una chiacchierata in live stream, il duo ha avuto modo di parlare a lungo del futuro della coppia, così come del ruolo che essi potrebbero ricoprire durante la seconda stagione del serial ideato da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti. Al centro della conversazione c’è stato anche qualche riferimento ad un potenziale coinvolgimento dei supereroi in calzamaglia dell’Arrowverse nel mondo dei Titans, un crossover dunque al pari di quello che i fan di Green Arrow e soci attendono con trepidazione a partire dalla giornata di domani su The CW.

Vale la pena sottolineare che Alan Ritchson e Minka Kelly hanno scherzato a lungo con i fan in questo evento, pertanto anche questa ipotesi merita di essere presa con le dovute pinze. Sul punto è stato lo stesso Ritchson (Hank Hall) a dichiarare che questa unione potrebbe essere “molto probabile”. Certo, c’è da notare come lo stile visivo e l’approccio di narrazione sia del tutto diverso tra i due progetti, specie se si considera che la serie live-action di Titans gode di una narrazione più matura e dai temi molto più complessi rispetto a quelli affrontati e raccontati nell’Arrowverse.

Titans è incentrato su uno dei team dei fumetti più famosi di sempre, lo show segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. In questa serie action, Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader di una banda di ragazzi coraggiosi, nuovi eroi come Starfire, Raven e altri. Visto il successo iniziale, lo show è stato già rinnovato per una seconda stagione.

La decima puntata di Titans, intitolata Koriand’r, approderà sulla piattaforma DC Universe il prossimo 14 dicembre. In Italia la serie live-action sui Giovani Titani arriverà a partire dall’11 gennaio 2019 su Netflix.

