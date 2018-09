Fear The Walking Dead, gli showrunner anticipano la morte di uno dei protagonisti

Ian Goldberg e Andrew Chambliss hanno avuto l'occasione, sulle pagine di "comicbook.com", di chiarire il destino di un personaggio diFear The Waking Dead

Nell'ultimo episodio andato in onda su AMC è stato rivelato che Jim è stato morso da un infetto sulla schiena: in quel punto l'infezione è fatale e porta a morte certa. Ma nell'episodio successivo sacrificherà la sua vita attirando su di sé un gruppo di vaganti che stanno per assalire il gruppo.



Ian Goldberg e Andrew Chambliss hanno tracciato il background del personaggio:"Quando abbiamo concepito Jim sapevamo che sarebbe stato il classico personaggio col dente avvelenato perché derubato del successo che stava per ottenere prima dell'epidemia. L'idea era di concepire un personaggio sì egoista, ma allo stesso tempo ottimista. Un personaggio che ambiva a rimettere in piedi le società dalle fondamenta non spinto dall'amore spassionato per gli altri esseri umani, bensì per il suo tornaconto, per il denaro".



Chambliss continua così sul destino del personaggio nell'ultimo episodio:"Quando Jim scopre che i suoi minuti sono contati, deve decidere in che modo vuole andarsene. Lui ha scelto di morire da eroe. Non solo buttandosi dal tetto, distogliendo così l'attenzione del gruppo di vaganti dai suoi compagni, ma anche rivelando a Sarah la ricetta della birra che pensa sarà fondamentale per il futuro dell'umanità. È il tema che pensiamo leghi tutte le storie di questa serie TV: storie di persone che passano dal vivere nell'isolamento a vivere in una comunità".