Gli showrunner spiegano il motivo per cui Black Lightning non farà parte dell'Arrowverse

La prima stagione disarà ambientata in un nuovo universo e non farà alcun crossover con gli altri serial targati. I produttori dello show, inoltre, hanno recentemente fornito una serie di ragioni sul perché le cose, almeno per il momento, non potranno cambiare.

Ieri, durante una visita al set di Black Lightning, il co-showrunner Salim Akil ha ammesso di sapere quanto i fan desiderino che lo show incontri le serie dell’Arrowverse. I colleghi del portale d’informazione ComicBook ne hanno dunque approfittato per domandargli se sappia già su quale Terra sarà ambientato il nuovo show.



“Lo sapete già. Lo sapete anche voi. Sì.” è però stata la criptica risposta dello showrunner.



Quantomeno inizialmente, il serial di Supergirl non era collegato agli show targati The CW, anche perché, mentre questi ultimi sono da sempre girati nei pressi di Vancouver, la serie era al tempo filmata a Los Angeles e soprattutto era trasmessa su un network differente. Col tempo, tuttavia, è stato rivelato che Supergirl era ambientata su Terra-38, una delle tante realtà del Multiverso scoperto durante la seconda stagione di The Flash. È stato proprio questo espediente a permettere la partecipazione di Kara Danvers (Melissa Benoist) a crossover come “Invasion!” ed il più recente “Crisis on Earth-X”.



Akil e sua moglie, la co-showrunner Mara Brock Akil, hanno anticipato in passato che Black Lightning sarà uno show molto diverso dalle serie dell’Arrowverse, e che la produzione, prima di provare a instaurare un qualsiasi universo condiviso, ne svilupperà con calma i personaggi e la mitologia. Stando a quanto riportato dai colleghi di ComicBook, Akil ed il suo staff sarebbero sfortunatamente ancora di quell’avviso.



“Sarebbe difficile. La verità è che non lo so. Abbiamo le mani piene. […] Inoltre vi sarebbe il problema logistico del doversi spostare tra Atlanta e Vancouver.”



Black Lightning esordirà sulla rete The CW il prossimo 16 gennaio, la stessa sera in cui verrà trasmessa la premere di mid-season di The Flash.