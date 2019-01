Gloden Globes 2019: trionfano The Americans e il sorprendente Il metodo Kominsky

Nella notte sono stati assegnati i Golden Globes, che come noto premiano anche nelle categorie televisive, coinvolgendo serie, film per la televisione, serie limitate e miniserie.

A spuntarla sono state The Americans, con l’ultima acclamata stagione, e a sorpresa di tutti i presenti e gli addetti ai lavori anche The Kominsky Method, rispettivamente nelle categorie Comedy e Drama, mentre la miglior miniserie è stata The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, che sarà presto disponibile in Italia su Netflix.

Nella categoria drammatica, gli attori premiati si sono rivelati essere Richard Madden per Bodyguard, altro prodotto targato Netflix, e Sandra Oh (anche conduttrice della serata insieme a Andy Samberg) per il suo lavoro in Killing Eve, serie thriller acclamata dalla critica disponibile su TIMvision. In quella comedy, premi per Michael Douglas – che rafforza il successo di The Kominsky Method – e quello secondo previsione di Rachel Brosnahan per la seconda stagione de La fantastica signora Maisel. Nelle miniserie premiati invece Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story) e Patricia Arquette (Escape at Dannemora), mentre tra i non protagonisti i premi sono andati a Ben Whishaw (A Very English Scandal) e Patricia Clarkson (Sharp Objects).

Di seguito tutti i premi della categoria Serial. Per quella cinematografica vi rimandiamo all’apposita news cinema.

Gloden Globes 2019, tutti i vincitori:

Miglior Serie Tv – Drama: The Americans

Miglior Serie Tv — Commedia o Musical: The Kominsky Method

Miglior Miniserie: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, FX

Miglior Attore Protagonista — Drama: Richard Madden, The Bodyguard

Miglior Attrice Protagonista — Drama: Sandra Oh, Killing Eve

Miglior Attore Protagonista — Commedia o Musical: Michael Douglas, The Kominsky Method

Miglior Attrice Protagonista — Commedia o Musical: Rachel Broshnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Miglior Attore Protagonista in una miniserie: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Miglior Attrice Protagonista in una miniserie: Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Miglior Attore non protagonista: Ben Whishaw, A Very English Scandal

Miglior Attrice non protagonista: Patricia Clarkson, Sharp Objects