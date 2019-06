Glow 3: pubblicato il trailer ufficiale. E c'è anche Geena Davis!

Netflix ha pubblicato il trailer dell'attesa terza stagione di Glow, la serie TV ambientata negli anni '80 e basato sul vero fenomeno delle Gorgeous Ladies of Wrestling, un gruppo di donne wrestler che fece la storia di questo sport.

Per gli appassionati del decennio pop per eccellenza i mesi di luglio e agosto potrebbero essere ricchi di piacevoli sorprese. Infatti, come mostrato nel trailer di Stranger Things, il 4 luglio arriverà la terza stagione della serie ideata dai fratelli Duffer, ma non sarà l'unica ambientata in quel periodo. Il 9 agosto toccherà anche a Glow, e dal video reso pubblico dal colosso dello streaming è già possibile notare alcune interessanti novità.

La clip si apre collegandosi immediatamente al finale della seconda stagione. Ci troviamo a Las Vegas e Bash si appresta ad annunciare lo show all'interno del ring. Dopodiché vediamo le ragazze alternare momenti divertenti al casinò con quelli dedicati agli allenamenti. In questa parte del video possiamo poi assistere all'arrivo di Sandy Deveraux, il personaggio interpretato da Geena Davis in Glow 3. La seconda parte è poi scandita dalle note di Listen to your Heart dei Roxette, che presenta un tono meno frizzante, ma più introspettivo, da cui è possibile intuire le relazioni sentimentali che coinvolgeranno i protagonisti.

Cosa ne pensate del trailer ufficiale di Glow? fatecelo sapere nei commenti qui sotto.