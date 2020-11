Glow, Alison Brie su un eventuale film: 'Sono un po' pessimista a riguardo'

Sono numerosi gli appassionati della serie Netflix a sperare in un film di Glow, per concludere definitivamente le vicende dei protagonisti. Anche Alison Brie ha detto la sua a riguardo, rivelando di non essere molto ottimista.

La pandemia di Coronavirus ha sconvolto i piani del colosso dello streaming, in un primo momento infatti Netflix aveva deciso di rinnovare la serie per una quarta stagione, scegliendo poi di non continuare i lavori a causa delle difficoltà nel girare uno show come Glow rispettando le direttive anti Covid. L'attrice Alison Brie nel frattempo ha partecipato ad un podcast condotto dai giornalisti di Entertainment Weekly, affermando: "Sono certa che un film potrebbe concludere la serie, però dopo tutto quello che è successo quest'anno sono un po' pessimista a riguardo, anche perché è difficile far ripartire una produzione durante il COVID. Faccio parte anche del cast di Community e sono sei anni che cerchiamo di far girare un film, voglio dire, se anche si facesse non sarà in tempi brevi".

Continua poi: "È veramente un peccato, mi mancherà molto lavorare con queste ragazze fantastiche e insieme a Marc Maron e Chris Lowell. Sai siamo state molto fortunate, siamo riuscite a girare tre stagioni che considero perfette, mi piace molto ed sarà sempre disponibile su Netflix, così chiunque potrà vederlo". Per concludere vi segnaliamo il saluto di Betty Gilpin a Glow.