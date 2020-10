Glow: Betty Gilpin condivide un commovente saluto alla serie Netflix

Continuano i commenti del cast della serie dopo la notizia della sua cancellazione: oltre alle parole di Marc Maron di Glow, vi segnaliamo il messaggio condiviso da Betty Gilpin, interprete di Debbie Eagen nelle puntate della serie di Netflix.

L'attrice, candidata ad un Emmy per il suo ruolo in Glow, ha voluto dire la sua sulla decisione del colosso dello streaming di cancellare la serie, giunta alla sua stagione finale. Ecco cosa ha scritto su Vanity Fair: "Il nostro lavoro è un mix strano di sogni infantili e di tentativi, che spesso vanno contro la nostra dignità, di essere apprezzati da critici e pubblico. Questo era uno dei casi molto rari in cui lavoravamo per persone attente, e stava andando avanti, oltre la sala audizioni o le mail. Siamo riusciti a fare uno show, abbiamo registrato trenta puntate. Liz Flahive e Carly Mensch, vi sarò per sempre grata perché avete cambiato la mia vita. È triste e anche strano che finisca in questo modo, ma almeno lo abbiamo fatto per trenta volte. Ho pianto molte volte in quella metro e credevo sarebbe successo solo una volta".

Anche il resto del cast di Glow ha condiviso messaggi di addio, la notizia ha colpito particolarmente i fan, soprattutto perché la serie era appena stata rinnovata per la quarta stagione.