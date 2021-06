GLOW, Betty Gilpin ha superato il trauma della cancellazione: 'È stato bello lo stesso'

Lo scorso autunno, la notizia della cancellazione di GLOW da parte di Netflix ha rattristato i fan della serie con Alison Brie, che già aspettavano di vedere la quarta stagione. La pandemia, purtroppo, ha sconvolto i piani della piattaforma streaming, ma oggi un'altra star dello show, Betty Gilpin, ammette di essersene fatta una ragione.

Proprio nei giorni in cui il Covid costringeva a chiudere i cinema, tra l'altro, era in uscita un'altro film che per l'attrice ha significato molto, The Hunt. Betty Gilpin ha recentemente raccontato a Collider il suo stato d'animo su questi due progetti.

"Penso che anche se siamo stati cancellati, mi viene da dire: Sì, comunque l'abbiamo fatto. E The Hunt è stato così importante per me, ci sono parti di quel film in cui ho sentito: Oh, ho fatto la cosa dell'anima... mi sembra che a volte fai uno show, ci metti l'anima e per un secondo ti viene riconosciuto, poi l'aria cambia ed è tutto brutto e terribile e la prima fila si è addormentata, ma anche se solo per un secondo, l'hai fatto. E noi abbiamo fatto tre stagioni di GLOW. E The Hunt, anche se per due giorni, è uscito nelle sale."

Nei mesi scorsi Alison Brie si è detta pessimista su un eventuale film su GLOW, e dell'idea in effetti non si è più riparlato. Probabilmente le speranze dei fan più irriducibili non si sono ancora spente del tutto, ma ci auguriamo che stiano reagendo alla cancellazione di GLOW con la stessa serenità di Betty Gilpin.