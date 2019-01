GLOW: Breeda Wool si unisce al cast della terza stagione in un ruolo ricorrente

Continua a prendere forma il cast della terza stagione di GLOW, serie Netflix ispirata al documentario del 2012 sulle mitiche donne del wrestling. Il portale Deadline ha annunciato che Breeda Wool, nota per il suo ruolo in Mr. Mercedes, è stata ingaggiata per una parte ricorrente all'interno dello show.

L'attrice vestirà i panni di Denise, un'ex Showgirl che ora vive a Las Vegas come capitano a tempo pieno di danza della Rapsodia presso il Fan-Tan Hotel and Casino. Lei farà tutto il possibile per portare avanti la sua carriera sul palcoscenico, facendo del suo meglio per soddisfare le esigenze della sua giovane figlia.

Le prime due stagioni sono attualmente disponibili su Netflix ed hanno ottenuto diverse nomination agli Emmy tra cui miglior comedy originale. GLOW racconta le vicende di Ruth Wilder, una straordinaria attrice di Los Angeles che trova lavoro in uno show settimanale sulle lottatrici di wrestling, guidato dal regista di B-Movie Sam.

Nel cast del nuovo arco narrativo torneranno Alison Brie, Marc Maron e Betty Gilpin. Al momento non si hanno dettagli sulla messa in onda della terza stagione, ma è molto probabile che possa avvenire nella seconda parte del 2019.