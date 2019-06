Glow, nel cast della terza stagione anche Geena Davis

Anche Geena Davis entra nel cast di Glow, serie Netflix giunta alla terza stagione. L’attrice, premio Oscar per Turista per caso (1989) e Thelma & Louise (1992), comparirà come guest star in cinque episodi dei dieci previsti. Interpreterà Sandy Devereaux St. Clair, direttrice del Fan-Tan Hotel and Casino di Las Vegas.

La serie, creata da Liz Flahive e Carly Mensch, prende spunto dai personaggi che negli anni Ottanta animarono il circuito professionistico di wrestling femminile, chiamato Gorgeous Ladies Of Wrestling, da cui l’acronimo GLOW. Racconta la storia di Ruth Wilder (Alison Brie), attricetta in disarmo a Los Angeles, che vede nel variopinto mondo del wrestling l’ultima possibilità di ottenere fama e successo. Si ritrova così a lavorare con un gruppo di donne disadattate, e a fare i conti con Debbie Eagan (Betty Gilpin), un’ex attrice di soap opera che, dopo aver lasciato il lavoro per avere un bambino, si ritrova risucchiata nella sua vecchia vita dopo aver scoperto che le cose non andavano come sperato.

Nella terza stagione di Glow, le signore del wrestling saranno di scena al Fan-Tan di Las Vegas. Scopriranno presto, però, che nella città del peccato non è tutto oro quello che luccica. La vita di Ruth, intanto, è sempre più complicata, e questo potrebbe portarla a fare un passo indietro nel mondo dello spettacolo.

Le riprese sono terminate lo scorso marzo. La terza stagione di Glow sarà in streaming su Netflix dal 9 agosto.