GLOW: nella seconda stagione vedremo molto più wrestling

Reduci dal successo della prima stagione, le creatrici dihanno parlato brevemente di quello che ci attende nei nuovi episodi in arrivo quest’anno.

Prima però, Carly Mensch e Liz Flahive hanno raccontato di come il progetto è arrivato sulla loro scrivania. Non avendo mai sentito nominare l’omonima serie degli anni Ottanta, ne sono venute a conoscenza grazie al documentario del 2012 intitolato GLOW: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling. “Quando lo abbiamo accettato per Netflix pensavamo che questa fosse una grande epoca per le donne. All’epoca pensavamo di poter avere da un momento all’altro un Presidente donna. Ovviamente le cose cambiano e penso che lo show abbia la possibilità di esplorare il suo opposto, il vero inizio”.

Spazio anche per la protagonista, Alison Brie, nota per le sue parti in Community e Mad Men: “Davvero questo è il lavoro dei miei sogni. È anche molto soddisfacente perché Liz e Carly hanno veramente fatto un buon lavoro e sono dei boss incredibili”.

“La storia e il materiale a disposizione è veramente grandioso. Soprattutto tra di noi si è creata una vera intimità perché abbiamo dovuto imparare a fare sul serio il wrestling”. Infine, Marc Maron ha promesso che nei nuovi episodi vedremo molte più scene di wrestling rispetto alla passata stagione, dove entravamo nel film solo negli episodi finali.