GLOW, Netflix rinnova ufficialmente la serie per una terza stagione

Ad appena due mesi di distanza dalla release della seconda stagione di GLOW, accolta molto calorosamente dall'audience e dalla critica, Netflix ha deciso senza troppo pensarci di rinnovare ufficialmente per una terza stagione lo show creato da Liz Flahive e Carly Mensch.

Ispirata al documentario del 2012 intitolato GLOW: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling, GLOW racconta le vicende di Ruth Wilder (Alison Brie), un'attrice straordinaria di Los Angeles che in un ultimo tentativo di vivere i suoi sogni, trova lavoro in uno show settimanale sulle lottatrici femminili di wrestling con il regista di B-Movie chiamato Sam (Marc Maron). Il cast comprende anche Betty Gilpin (Nurse Jackie, True Story) e Maron (Almost Famous, Marc Maron: Thinky Pain).



Tra i produttori esecutivi di GLOW troviamo anche Jenji Kohan, creatrice di Orange Is The New Black, altra serie Netflix tra le più amate e seguite della piattaforma che racconta la dura vita carceraria dal punto di vista femminile, con tutte le problematiche annesse e i cortocircuiti morali interni al penitenziario e fuori.



La seconda stagione di GLOW vanta uno score del 98% su Rotten Tomatoes e ottime recensioni nelle più importanti testate di settore, che valorizzano ed elogiano soprattutto la scrittura brillante e divertente della serie e le interpretazioni dell'intero cast.



Se non lo avete ancora fatto, insomma, il consiglio è quello di dargli una possibilità.