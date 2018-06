GLOW: nuove sfide hanno inizio nel trailer ufficiale della seconda stagione

Netflix ha pubblicato, in data odierna, il trailer ufficiale della seconda stagione di Glow, celebre serie TV con protagoniste Alison Brie e Betty Gilpin, ispirata all'omonimo show degli anni'80, tra wrestling femminile e costumi sgargianti.

Dopo gli eventi della prima stagione, le combattenti di GLOW sono ormai diventate piccole celebrità locali e, nel corso del nuovo arco narrativo, si confronteranno con gli aspetti positivi e negativi della fama da poco ottenuta.

Ruth e Debbie affronteranno le sfide della quotidianità: mentre cercano di realizzare uno show televisivo di successo insieme, devono anche affrontare i problemi che hanno messo in discussione la loro amicizia. Sam (Marc Maron) è rimasto lo stesso, ma adesso ha una figlia adolescente che vive con lui e venti episodi da produrre. Il wrestling è più difficile, la posta in gioco è molto alta e i capelli sono ancora più voluminosi.

Lo show è creato da Liz Flahive (Homeland, Nurse Jackie) e Carly Mensch (Nurse Jackie, Orange is the new black, Weeds). Il creatore di Orange is the new black, Jenji Kohan e Tara Herrmann sono gli executive producer al fianco di Flahive e Mensch.

La seconda stagione di GLOW sarà disponibile a partire dal 29 giugno sulla nota piattaforma di streaming.