Glow: Per Marc Maron la serie Netflix potrebbe concludersi con un film

La notizia della cancellazione di Glow ha colto di sorpresa tutti gli appassionati della serie con Alison Brie, anche a causa del precedente rinnovo per una quarta stagione. L'attore Marc Maron ha quindi detto la sua sulla vicenda.

L'interprete di Sam Sylvia ha parlato della cancellazione dello show in un video condiviso sui suoi profili social, e che potete trovare in calce alla notizia grazie al tweet di @quigonnjake. Nel filmato Marc Maron ha fatto una proposta che siamo sicuri farà felici tutti i fan di Glow: un film dedicato alla serie. Ecco il suo commento a riguardo: "Credo che quello che dovrebbero fare sarebbe questo, che ne dite di girare un film? Concludiamo la storia in un film di Netflix da due ore. Hanno già scritto tutta l'ultima stagione, sappiamo come finirà. Perché non danno un'opportunità agli sceneggiatori, agli showrunner e al cast di concludere la storia con un film? Credo che sarebbe la cosa migliore".

Il colosso dello streaming non ha ancora risposto a queste proposte, ma i fan hanno iniziato a condividerle sul web utilizzando l'hashtag "#SaveGlow". Non resta che aspettare per scoprire se i loro sforzi avranno successo, nel frattempo vi lasciamo con le reazioni del cast alla cancellazione di Glow.