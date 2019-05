Glow, prime immagini ufficiali e data d'uscita della terza stagione della serie Netflix

Lo scorso marzo, Allison Brie annunciava la fine delle riprese della terza e attesa stagione di Glow, serie creata da Jenji Koahn e ambientata nel mondo del wrestling femminile e dello spettacolo, ma è oggi Netflix ad annunciare ufficialmente la data d'uscita dei nuovi episodi, regalandoci anche le prime immagini.

La terza stagione - come si evince anche dalle immagini - vedrà Ruth Wilder (Brie), Debbie Eagan (Betty Gilpin) e le altre perle del regista Sam Sylva (Marc Maron) partire alla conquista della Strip di Las Vegas. Attrazione principale del Fan-Tan Hotel and Casino, le ragazze capiranno molto presto che la cosiddetta Città del Peccato è molto più macabra che luccicante. La passione di Ruth per lo spettacolo comincia così a fare un passo indietro nella sua vita personale estremamente complicata, mentre Debbia continua a fare progressi come produttrice, nonostante venga consumata dai sensi di colpa per la distanza che la separa dal figlio. Le linee tra finzione e realtà si miscelano ancora di più, con tutto il cast costretto a lottare con la propria identità, sia dentro che fuori dal ring.



Glow 3 vede nel cast anche Sydelle Noel, Britney Young, Kate Nash, Chris Lowell e Sunita Mani, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 9 agosto.