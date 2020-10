Da GLOW a The Society: tutte le serie cancellate a causa del Coronavirus

Negli ultimi tempi sono state diverse le cancellazioni di serie tv dovute al COVID e alla catena di eventi e conseguenze venutasi a creare da esso. Vediamo insieme quali.

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, e l'industria cinematografico-telefivisiva non ha fatto certo eccezione. Ma se dal lato cinema le conseguenze si stanno mostrando principalmente mediante ritardi di produzione e distribuzione (e, purtroppo, la chiusura delle sale), dal lato TV/streaming iniziano a essere sempre più frequenti le vere e proprie cancellazioni di contenuti a causa della pandemia.

L'ultima in ordine cronologico è arrivata ieri, con l'annuncio della conclusione anticipata di GLOW nonostante fosse stata già ordinata una quarta stagione (e i lavori fossero già iniziati), ma ne abbiamo avute finora, vuoi per "semplici" problemi di calendario e conflitti tra i diversi impegni degli attori coinvolti, come Stumptown con Cobie Smulders o Evel con Milo Ventimiglia, o per ragioni multiple, in primis pratico-economiche, come per le serie Netflix.

Per show come GLOW, The Society e I'm Not Okay With This, infatti, i fattori decisivi sono stati soprattutto i già citati problemi di calendario e l'inabilità di conciliare tempi e modi di produzione ai protocolli anti-COVID, l'impossibilità di attendere troppo affinché possa uscire una nuova stagione (come dicevamo per GLOW, era in dubbio l'interesse dell'audience per un prodotto che avrebbero potuto vedere solo a più di due anni e mezzo di distanza dalla stagione precedente), e i budget sempre più alti necessari per coprire le varie spese (che dall'inizio del lockdown in poi non hanno fatto che aumentare).

È anche per questo dunque che serie il cui seguito era già stato annunciato (GLOW, The Society) o nuovi arrivi di cui si sa ancora poco al riguardo (Teenage Bounty Hunters) non hanno poi avuto alcuna chance.

E voi, che ne pensate? Quale di queste serie vi mancherà di più? Fateci sapere nei commenti.