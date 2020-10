Glow: Tutte le reazioni del cast alla cancellazione della serie

Nelle scorse ore è stato annunciato che la quarta stagione di Glow non si farà, nonostante un primo rinnovo infatti, l'epidemia di Coronavirus ha cambiato completamente i piani del colosso dello streaming. Ecco come hanno reagito gli attori dello show.

I numerosi fan sono rimasti molto delusi per questa decisione, in particolare perché era già stato annunciato che la quarta stagione avrebbe concluso definitivamente le vicende della serie. Un rappresentate di Netflix ha voluto commentare così la decisione presa: "Abbiamo preso la difficile decisione di non continuare con la quarta stagione di Glow a causa del COVID, che rende molto impegnativo girare questo show molto fisico e con un elevato numero di personaggi. Siamo grati ai creatori della serie Liz Flahive e Carly Mensch, agli scrittori e a Jenji Kohan, a tutto il cast della serie per aver condiviso la fantastica storia di queste donne di Glow con noi e con tutto il mondo".

In calce alla notizia potete trovare i messaggi condivisi dal cast dello show, composto da Britt Baron, Alison Brie, Shakira Barrera, Rebekka Johnson, Marc Maron e molti altri, con cui salutano definitivamente i personaggi interpretati nelle tre stagioni della serie. Se siete lo stesso curiosi di sapere qualcosa in più sullo show, vi segnaliamo la nostra recensione della terza stagione di Glow.