GLOW, ufficiale: la quarta stagione non si farà a causa del Coronavirus

Il Coronavirus non ci ha portato solo problemi di rinvii cinematografici, che tra gli ultimi posticipi annunciati vede anche l'ultimo film di Bond No Time To Die e lo sci-fi di Denis Villeneuve Dune, ma anche vere e proprie cancellazioni in campo televisivo. Un esempio? GLOW.

Nonostante la serie fosse stata precedentemente rinnovata per una quarta e ultima stagione, tra l'altro già in produzione, Netflix ha deciso di cancellare GLOW, sancendone ufficialmente la fine con la terza stagione.

"Il COVID ha ucciso degli umani. È una tragedia nazionale, e dovrebbe essere il focus delle nostre attenzioni. Ma il COVID ha anche apparentemente fatto fuori il nostro show" hanno dichiarato i creatori della serie Liz Flahive e Carly Mensch ai microfoni di Deadline "Ci era stata data la libertà creativa di realizzare una complessa comedy sulle donne, e di raccontare le loro storie. E combattere. E ora, questo non c'è più".

"Stanno succedendo davvero tante cose brutte nel mondo che sono molto più importanti al momento. Ma è comunque una delusione che non vedremo più queste 15 donne insieme sullo schermo. Ci mancherà il nostro roster di clown bizzarri e la nostra crew di eroi. Era il lavoro migliore di sempre" concludono.

Al momento dell'inizio del lockdown, lo show con Alison Brie, Betty Gilpin e Marc Maron aveva già iniziato le riprese della quarta stagione, e completato il primo episodio (avevano appena iniziato di girare il secondo quando è arrivato lo stop forzato).

Purtroppo, essendo girata interamente a Los Angeles, una delle zone più problematiche per via della pandemia, e con una produzione così in larga scala, dal cast numeroso e che richiede un notevole impiego di contatto fisico (è una serie sul wrestling, dopotutto), la piattaforma non ha ritenuto di avere scelta in merito alla decisione da prendere, considerando poi anche il già alto budget necessario per lo show, più i costi aggiuntivi relativi al COVID.

Inoltre, tenendo presente i continui ritardi nella produzione che vi sono stati e sarebbero seguiti, non avrebbero potuto rendere disponibile la quarta stagione prima del 2022, ovvero a due anni e mezzo di distanza dall'uscita della terza, portando a pensare che potrebbe non esserci più tutto questo interesse per GLOW da parte dell'audience.. Ragione in più per cui, sempre stando a quanto riportato da Deadline, Netflix ha optato per la cancellazione, non ritenendo giustificato un ulteriore investimento.