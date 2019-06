Glow: la virale parodia lesbo di Shallow cantata da Jackie Tohn

La star di Glow Jackie Tohn ha realizzato per l'Howard Stern Show una simpatica parodia di Shallow, il brano di A Star is Born cantato da Bradley Cooper e Lady Gaga e premiato alla scorsa edizione dei premi Oscar.

L'attrice ha collaborato con il veterano di parodie Eli Bradon per provare a "conquistare" la co-host dello show Robin Quivers con una versione erotica di "Shallow" tutta da ascoltare - potete trovare il video in calce alla notizia.

"Sono una super fan dello Stern Show," ha dichiarato la Tohn (via Variety). "Lo ascolto da quando era trasmessa su K-Rock, e seguivo anche l'E! show da quanto ero ossessionata da Howard. Non ho ancora letto il suo nuovo fibro, ma ho letto i primi due e il film (Private Parts, ndr.) era il mio preferito di sempre, ho sempre voluto partecipare allo Stern Show e non posso credere che si sia riuscita."

"Non so perché, ma ho chiesto ad Eli Braden si lavorare insieme su delle parodia per lo Stern Show," han continuato l'attrice. "Gli ho mandato alcune canzoni che pensavo di parodiare e dopo abbiamo pensato di fare una canzone d'amore per Robin, perché nessuna donna canta mai per lei."

Nel frattempo il ritorno dell'apprezzata serie sulle wrestler è alle porte. E' infatti recentemente pubblicato il trailer della terza stagione di Glow, in arrivo su Netflix il prossimo 9 agosto.