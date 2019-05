God Fearing Man: una sceneggiatura originale di Stanley Kubrick diventerà una serie tv

Variety riporta che una sceneggiatura originale di Stanley Kubrick, intitolata God Fearing Man, è stata acquistata da una nuova società di produzione europea, la Media Musketeers, che la utilizzerà per produrre una serie televisiva.

La società è stata lanciata ufficialmente in aprile dall'ex dirigente della Warner Bros Chris Law e dagli ex dirigenti Apple Sebastien Janin e Andy Docherty.

Scritto dall'autore di Shining, lo script di God Fearing Man è basato su un libro di Herbert Emerson Wilson e racconta la vera storia di un ministro della Chiesa canadese che divenne uno dei rapinatori di banche di maggior successo nella storia degli Stati Uniti.

Media Musketeers collaborerà con il produttore indipendente U.K. ForLan Films per la realizzazione del progetto, per il quale è stato scelto il formato di una mini-serie televisiva da quattro ore. Tra i produttori anche Philip Hobbs, che è stato uno dei co-produttori di Full Metal Jacket (1987).

Il nome di Kubrick sta ritornando sempre più insistentemente nell'ultimo periodo (posto che tendenzialmente non ci ha mai lasciato): qualche tempo fa infatti Nathan Abrams, professore di cinema alla Bangor University, ha ritrovato la sceneggiatura di Burning Secret, che Kubrick scrisse nel 1956 basandosi sull'omonima novella di Stefan Zweig: nelle intenzioni del regista la sceneggiatura avrebbe dovuto portare ad una sorta di sequel spirituale di Lolita (la storia parla di un uomo che, per conquistare una donna, intesse un'amicizia equivoca col figlio di lei, che ha appena 10 anni), e adesso lo script è in vendita.

Come sempre, vi terremo aggiornati.