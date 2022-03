God of War, in arrivo la serie tv live-action per Amazon?

I fan dei videogiochi potrebbero ricevere un altro grande regalo in forma seriale: se HBO sta lavorando alla serie di The Last of Us, e Netflix a una su Resident Evil, Amazon potrebbe presto portare sul piccolo schermo un adattamento live-action di God of War.

Il celebre franchise videoludico per PlayStation prodotti e distribuiti da SIE Santa Monica Studio e pubblicati e Sony Interactive Entertainment starebbero per approdare in tv.

Secondo quanto riportato da Deadline, sarebbero in atto le trattative per un adattamento live-action in formato seriale di God of War possibilmente prodotto da Amazon Studios in collaborazione con Sony Pictures Television e PlayStation Productions.

Il team creativo-produttivo dietro lo show, dovesse esserne confermato lo sviluppo e ordinato ufficialmente dalla piattaforma, sarà composto dai creatori di The Expanse Mark Fergus e Hawk Ostby e l'ideatore di The Wheel of Time Rafe Judkins.



Al momento non abbiamo conferme ufficiali da nessuna delle parti indicati, ma vista anche la tendenza del momento (proprio Amazon ha in cantiere una serie su Fallout), sembrerebbe solo questione di tempo prima che arrivino.



È dunque giunto il momento per vedere le avventure degli dei della saga di God of War in versione live-action?



Cosa ne pensate? Vi piace l'idea? E quali dei titoli che abbiamo visto finora (che sono otto, con il nono in arrivo proprio nel 2022) potrebbe raggiungere per primo il piccolo schermo secondo voi? Fateci sapere nei commenti.