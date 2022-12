God of War, chi è Kratos? Tutto sul protagonista della serie TV tratta dal gioco

L'annuncio della serie Amazon su God of War ha puntato nuovamente l'attenzione su uno dei videogiochi più apprezzati degli ultimi anni. Su social e forum si continua a parlare di un possibile interprete di Kratos. Ma chi è questo misterioso ed intrigante personaggio?

Figlio di una donna accusata di adulterio e fuggita verso Sparta, Kratos per tutta la vita convivrà con il rimpianto di non aver evitato il rapimento e la sparizione del fratello Deimos al quale è ispirato integralmente il look che veste. Il riferimento diretto sta nel tatuaggio rosso che ha, simbolo che aveva il fratello dalla nascita. Da adulto, dopo esser diventato un grandissimo guerriero, diventa generale di uno degli eserciti più temuti dell'intera Grecia.

Nonostante esista davvero Kratos nella mitologia greca, nel videogioco viene presentato in modo abbastanza differente. Qui, infatti, durante una lotta contro dei barbari che invadono i territori, in uno scontro diretto con il Re del popolo avversario, decide di affidarsi ad Ares che gli affida le Lame del Caos, due armi di grandissimo valore. Per moltissimi anni compì atrocità in nome del dio, finché, nel tempio di Atena non uccise la moglie e la figlia, volontariamente portate lì da Ares. Come punizione, la dea attaccherà sul suo corpo le loro ceneri dandogli quell'aspetto bianco che tutti conoscono, rendendolo uno degli antieroi più apprezzati del mondo dei videogiochi.

La recente abitudine di trasformare opere videoludiche in prodotti seriali non ha risparmiato neanche God of War del quale verrà realizzata una serie di Amazon Prime Video. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!