God of War: Christopher Judge dice la sua su Dave Bautista come possibile protagonista

Già in passato Dave Bautista si era candidato per la parte di Kratos nell'adattamento seriale di God of War attualmente in fase di sviluppo presso gli Amazon Studios. Ma adesso il nuovo commento su questo fanta-casting, almeno fino a quando non arriveranno conferme ufficiali, lo ha fatto Christopher Judge, il doppiatore originale di Kratos.

In un nuovo post pubblicato su Twitter, Judge sembra essere d'accordo con la prospettiva di non riprendere il suo ruolo nella serie live-action, in base alla sua divertente osservazione. Tuttavia, se dovesse presentarsi l'occasione, non c'è dubbio che l'imponente doppiatore potrebbe interpretare fedelmente Kratos in live-action, un sentimento condiviso nei commenti al tweet dell'attore.

I suoi fan, infatti, vorrebbero che fosse lui stesso a interpretare il personaggio, magari con l'aiuto di un po' di motion-capture. Altri invece vedrebbero meglio Jason Momoa nei panni di Kratos, anziché Bautista.

Se Judge non tornerà a interpretare il suo personaggio anche nel live-action (come accade di solito con gli adattamenti dei videogiochi a Hollywood), quello di Bautista è uno dei nomi più caldi e vociferati in circolazione al momento. Bautista ha iniziato la sua carriera come wrestler soprannominato "Batista" nella WWE prima di passare a lavorare come attore. Da allora, ha ottenuto ruoli sempre più riconoscibili grazie al personaggio di Drax nella saga dei Guardiani della Galassia, che lo hanno poi portato a ruoli in film di successo come Blade Runner 2049, Dune e Glass Onion: Knives Out.

Bautista ha già interpretato personaggi complessi in passato, come il ruolo del replicante nel già citato Blade Runner 2049, dimostrando la sua bravura nel fornire interpretazioni ricche di sfumature in grado di lasciare il pubblico a bocca aperta. Forse l'attore è più adatto ad assumere la personalità del Kratos visto nei reboot di God of War e sembra che la serie di Amazon stia andando proprio in quella direzione.

Nel frattempo, un particolare di Dave Bautista è diventato virale grazie a Knives Out 2.