God of War, Dave Bautista sarà Kratos? La star di Drax sembra apprezzare l'idea

Ormai è ufficiale: la serie di God of War targata Amazon si farà, con Prime Video che tra qualche tempo ospiterà quindi lo show live-action su una delle saghe videoludiche più fortunate e acclamate degli ultimi 20 anni. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: chi si guadagnerà la possibilità di dar volto a Kratos?

Come sempre in questi casi, il fantacasting è già partito più aggressivo che mai: i nomi tirati in ballo da fan e addetti ai lavori sono numerosi, ma in queste ultime ore in molti hanno puntato su Dave Bautista, che in effetti sembrerebbe avere tutte le carte in regola per poter interpretare l'uomo che osò sfidare Ares e l'intero Olimpo.

Ma cosa ne pensa il diretto interessato? Sollecitato sulla questione, il buon Dave ha risposto in maniera criptica ma non troppo, non parlando di trattative concrete ma dicendosi, di fatto, più che disponibile a sedersi al tavolo con Amazon. "Stando al parere della gente, [davanti a me] ci sarebbero praticamente tutti gli altri. Ma hey, io amo dimostrare alla gente di essere in errore" sono state le parole dell'attore di Drax.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe un Kratos interpretato da Dave Bautista? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su God of War e sui rischi di questa attesissima trasposizione.