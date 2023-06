God of War, Dwayne Johnson è davvero in lizza per il ruolo di Kratos?

Dopo le voci riguardanti Dave Bautista, nelle ultime settimane si sono diffusi diversi rumor che vorrebbero Dwayne Johnson in trattative per il ruolo di Kratos nell'adattamento seriale di God of War realizzato da Prime Video. Quindi, è intervenuto un account fan di Cory Barlog, il regista dell'omonimo videogame da cui sarà tratta la serie Amazon.

A poco più di un anno dall'annuncio dell'adattamento di God of War da parte di Prime Video, un fan account di Barlog è intervenuto su Twitter per rispondere alle voci su Johnson, che potrebbe assumere il ruolo di Kratos. Le presunte trattative di casting sono state riportate per la prima volta da TMZ, che ha affermato che la star di Fast & Furious e Black Adam sarebbe stata presa in considerazione per interpretare il Fantasma di Sparta. In risposta all'account che ha diffuso le voci, un fan di Barlog ha affermato con fermezza di non aver "letteralmente mai sentito nulla di tutto ciò", smentendo le voci.

Per God of War, il casting di Kratos potrebbe essere uno dei compiti più difficili della serie, poiché il personaggio è diventato una delle figure più iconiche e riconoscibili di PlayStation. Nell'era norrena di God of War, presente nel videogioco del 2018 e nel suo sequel del 2022 God of War: Ragnarok, il personaggio è stato doppiato da Christopher Judge, che ha interpretato un Kratos più vecchio e stanco, che ha cercato di lasciarsi alle spalle il suo passato violento. Judge è stato nominato per numerosi premi per la sua interpretazione, prima di vincere il premio per la migliore performance ai The Game Awards del 2022.

Sebbene i dettagli su God of War di Prime Video rimangano perlopiù riservati, è lecito supporre che Johnson non sarà coinvolto in base alla risposta di Barlog. Sebbene sia una delle più grandi star di Hollywood, probabilmente sarà impegnato a interpretare un altro dio nel remake live-action di Oceania della Disney nel prossimo futuro.