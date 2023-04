God of War e Horizon, per il produttore le serie TV saranno simili a The Last of Us

In una recente intervista, Asad Qizilbash (a capo di PlayStation Productions) ha dichiarato che le serie TV su God of War e Horizon saranno realizzate in modo molti simile a The Last of Us, il celebre show sull'apocalisse da Cordyceps con Pedro Pascal e Bella Ramsey come attori protagonisti.

"La stessa cura e la stessa formula che abbiamo sviluppato per The Last of Us" ha affermato Qizilbash, "la adotteremo anche per God of War e Horizon. Racconteremo la storia del videogame perché abbiamo la possibilità di intraprendere un'operazione del genere, il tempo di farlo e un numero di episodi sufficiente, a cui si aggiunge l'indubbia qualità de prodotto. No, non cercheremo di ingabbiarlo in un film da due ore. Assisterai alla storia del gioco, ma troveremo anche qualche opportunità per rompere i limiti imposti, così da esplorare altri personaggi e costruire mondi ancor più narrativamente complessi. Ne sono certo, i fan adoreranno osservare i videogiochi prendere vita".

La saga videoludica di God of War è composta da 5 capitoli principali (i primi tre capitoli, il reboot e Ragnarök), a cui si aggiungono quattro prequel (Ascension, Betrayal, Chains of Olympus e Ghost of Sparta). La storia ha come protagonista il dio Kratos, perennemente impegnato nell'ardua impresa di ottenere il perdono degli dèi. Era il 20 aprile 2023 quando God of War ha compiuto 5 anni.

Horizon, invece, vanta due capitolo principali (Zero Dawn e Forbidden West) e uno spin-off per PlayStation VR2 (Call of the Mountain), ma stavolta l'ambientazione è ben più futurista: in un mondo post-apocalittico del XXXI secolo d.C., gli umani tornano allo stato tribale e combattono contro creature robotiche chiamate Macchine. Sarà Aloy, protagonista della saga, a cercare di svelare i segreti più reconditi del mondo gettato nel caos. A porposito, conoscete tutte queste curiosità su Aloy di Horizon: Forbidden West?