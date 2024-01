God of War e Horizon: Zero Dawn, Sony è al lavoro sulla scrittura delle serie TV!

Sono sempre di più le produzioni cinematografiche e per il piccolo schermo ispirate da serie videoludiche, e tra le prossime uscite, ci sono le serie TV di God of War e Horizon: Zero Dawn.

Per il produttore delle serie, God of War e Horizon: Zero Dawn saranno simili a The Last of us. Una buona idea considerando il successo della serie prodotta da HBO e realizzata da Craig Mazin in collaborazione con Neil Druckmann. E ci sono alcune novità su entrambi i fronti. Geoff Keighley dei Game Awards ha infatti pubblicato un tweet che recita: “È in corso la scrittura della serie basata su GOD OF WAR per Prime Video e HORIZON ZERO DAWN per Netflix.” Sembra quindi che le serie saranno distribuite dalle 2 piattaforme streaming più grandi.

La trama della serie di God Of War recita: “La serie segue Kratos, il Dio della Guerra, che dopo essersi esiliato dal suo passato di sangue nell'antica Grecia, appende per sempre le armi al chiodo nel regno norreno di Midgard. Quando la sua amata moglie muore, Kratos intraprende un pericoloso viaggio con il figlio per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta, ultimo desiderio della moglie. Ben presto Kratos si rende conto che il viaggio è una ricerca epica sotto mentite spoglie, che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e costringerà Kratos a combattere nuovi dei e mostri per il destino del mondo.” Lo show sarà scritto e prodotto da Mark Fergus e Hawk Ostby.

Mentre Horizon Zero Dawn “si svolge 1000 anni nel futuro, in un mondo post-apocalittico dove la civiltà è tornata alle origini, vivendo in tribù di cacciatori-raccoglitori e combattendo contro eserciti di macchine potenziate dai loro antenati.” La serie è adattata da Steve Blackman, showrunner di The Umbrella academy.

Sapevate invece che The Rock potrebbe essere nella lista di nomi per interpretare Kratos in God of War?