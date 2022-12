God of War, Jason Momoa diventa Kratos in una nuova fan art!

La serie di God of War potrebbe realizzare i desideri degli appassionati del videogioco. Proprio per questo motivo sono iniziati a circolare online rumor e fan art su attori che potrebbero vestire i panni di Kratos. Primo tra tutti colui che veste i panni di Aquaman nel mondo DC: Jaon Momoa.

L'attore è diventato iconico per la sua interpretazioni di personaggi capaci di trasmettere un'aura selvaggia e con un look che si avvicini quasi al mondo dei vichinghi. Ciò, secondo i fan, lo rende un possibile pretendente al ruolo di Kratos, main character del videogioco e futuro protagonista della serie tv. In un tentativo di immaginare come l'attore potrebbe essere nei suoi panni, su Instagram è circolata una fan art nei panni del guerriero.

Secondo molti Momoa sarebbe l'attore perfetto per interpretare un personaggio così fisico e appassionato. Dopo che Amazon ha annunciato la serie su God of War le voci di corridoio non si sono fermate nonostante sia troppo presto per ottenere un possibile cast. L'universo di un videogioco così intriso di violenza e mitologia si presta perfettamente alla realizzazione di una serie tv e ad una sperimentazione capace di far incrociare generi e storie.

Per chi non conoscesse il personaggio, non possiamo fare altro che consigliarvi il nostro speciale su Kratos e la sua storia nel gioco in modo da riuscire a farsi qualche idea su cosa potrebbe succedere nella futura serie tv. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!