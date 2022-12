God of War: luce verde alla serie Prime Video! Tutti i dettagli, trama compresa!

Dopo il primo annuncio ufficiale a maggio, mancava solo che Prime Video ordinasse ufficialmente la produzione della serie televisiva su God of War così da iniziare la produzione degli episodi. Ora è luce verde e si hanno tantissimi dettagli su trama, sceneggiatori e showrunner: sarà lo stesso de La Ruota del Tempo.

Era maggio scorso quando si è iniziato a parlare di una trasposizione di God of War su piccolo schermo da parte di Prime Video. La nota saga è una delle più apprezzate e impegnative del panorama videoludico, ma se ci sono degli studios in grado di mettere a mettere a disposizione un budget sufficientemente cospicuo – basti pensare al miliardo per Gli Anelli del Potere – sono quelli di Amazon Prime. Il problema è che il budget, ci insegna proprio la serie prequel di LOTR, non è tutto. Quanto la squadra chiamata a lavorare sul progetto.

Prime ha ordinato ufficialmente la serie di God of War e insieme arrivano diversi succulenti dettagli. Scritta da Mark Fergus e Hawk Ostby (Iron Man), con Rafe Judkins (La Ruota del Tempo) come showrunner, la serie segue Kratos, il dio della guerra, che dopo essersi autoesiliato dal suo passato intriso di sangue nell'antica Grecia, ripone per sempre le sue armi nel regno nordico di Midgard. Quando la sua amata moglie muore, Kratos parte per un pericoloso viaggio con il figlio per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta: l'ultimo desiderio di sua moglie. Kratos si rende presto conto che il viaggio si trasformerà in una ricerca epica che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e lo costringerà a combattere nuovi Dei e mostri per il destino del mondo.

Sul progetto ora in lavorazione, il capo dei contenuti televisivi a livello globale di Amazon, Vernon Sanders, ha affermato: “God of War è un franchise avvincente e crediamo catturerà i nostri clienti da tutto il mondo tanto con i suoi mondi espansivi e coinvolgenti quanto con la sua ricca narrazione. Siamo onorati di condividere questa avventura esplorativa della mitologia di God of War a livelli così importanti con Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Santa Monica Studio".

Per ora non si conoscono i dettagli sui tempi di realizzazione, ma la serie arriverà come anteprima di Prime Video in più di 240 regioni in tutto il mondo. Per quanto riguarda il ruolo di Kratos si sarebbe fatto avanti Dave Bautista, ma è ben lontana dall’essere una conferma.