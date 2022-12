God of War, il produttore rivela: 'Ecco su cosa ci concentreremo nella prima stagione'

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Vernon Sanders ha parlato brevemente dei lavori di adattamento di God of War e degli obiettivi della prima stagione. Ricordiamo che Amazon ha annunciato la produzione della serie tratta da God of War con l'intenzione di farne un prodotto di successo al pari di altre sue produzioni recenti.

A Collider Sanders ha spiegato come lo showrunner Rafe Judkins e gli scrittori Mark Fergus e Hawk Ostby affronteranno l'adattamento del popolare videogame. "Al centro di tutto c'è questa storia di padri e figli, e di famiglie, ambientata in questo gigantesco paesaggio epico", ha detto. "Quindi quello che Rafe, Mark e Hawk hanno ideato per la prima stagione e per la serie credo sia incredibilmente fedele al materiale di partenza, ma anche avvincente di per sé. Se non avete mai giocato al gioco, vi innamorerete della serie e vi sentirete molto coinvolti. Quindi pensiamo che sarà un successo".

A bordo della nuova serie Amazon ci sono anche molti membri del team creativo del gioco come produttori esecutivi, tra cui il regista Cory Balrog, la sviluppatrice Yumi Yang e il produttore Jeff Ketcham. In una recente intervista, Judkins si è detto entusiasta di adattare God of War in una serie televisiva insieme a Fergus e Ostby.

"È qualcosa a cui sto lavorando da molto tempo con [Mark Fergus e Hawk Ostby]. L'annuncio è arrivato da poco, ma è qualcosa di cui siamo a conoscenza e di cui ci occupiamo da tempo", ha detto Judkins in un'intervista a Dragonmount. "Quindi, sapete, è davvero emozionante. Amo i giochi, amo lavorare con questi due ragazzi, sono fantastici, molto intelligenti, amano The Expanse. Sono sicuro che anche molti altri sono fan. Anche Iron Man è un bel film. Non so se l'avete visto".

Judkins ha anche ribadito che il suo attuale impegno con La Ruota del Tempo non intaccherà il suo lavoro in God of War, anzi servirà a riequilibrare un po' il tutto.

Per ora non si conoscono i dettagli sui tempi di realizzazione, ma la serie arriverà come esclusiva di Prime Video in più di 240 regioni in tutto il mondo. Per quanto riguarda il ruolo di Kratos si sarebbe fatto avanti Dave Bautista, ma siamo molto lontani da una conferma. E voi, chi vedreste bene nel ruolo di Kratos per la serie in arrivo su Prime Video? Fatecelo sapere nei commenti!