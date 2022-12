God of War, la saga videoludica esiste nel Marvel Cinematic Universe!

In attesa di vedere su Prime Video la serie live action, God of War è entrata ufficialmente nel canone del Marvel Cinematic Universe. La notorietà del franchise videoludico è aumentata dopo l'ultima versione uscita poche settimane fa, God of War Ragnarok, e adesso è entrato ufficialmente a far parte del canone MCU.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler. L'ufficialità della serie live action di God of War è arrivata lo scorso mese di maggio.

God of War è stato nominato nell'ultimo speciale natalizio di Guardiani della Galassia, disponibile su Disney+.

Nello speciale natalizio, quando Drax e Mantis giungono sulla Terra si dirigono verso la Hollywood Walk of Fame e notano un gruppo di persone vestite da Avengers e non solo. Quando una famiglia corre a fare una foto con loro, pensando che si tratti di due cosplayer, una delle donne esclama:"Ho una foto con il Dio della Guerra!".



Il motivo? Il look di Drax è estremamente simile a quello di Kratos, e anche se quest'ultimo non viene mai nominato è evidente che il riferimento della donna sia a God of War. Inoltre Dave Bautista ha espresso interesse per Kratos, dichiarando che interpreterebbe volentieri il personaggio.



Nel frattempo si sta lavorando alla serie live action e i fan non vedono l'ora di poter tornare nell'universo di God of War anche nella versione televisiva.